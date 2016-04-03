Порошенко обговорив з представниками Норвегії та Швеції ініціативу щодо підвищення безпеки на АЕС

Про це президент заявив в інтерв'ю українським телеканалам, інформуючи про свою участь у Саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні, що відбувся цього тижня.

«Саміт був присвячений ядерній безпеці, і тут ми говорили про спільну ініціативу, де будуть брати участь і Норвегія, і Швеція щодо підвищення рівня безпеки наших атомних станцій та нашої ядерної енергетики, починаючи від фізичного захисту і завершуючи кіберзахистом», - повідомив він.

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«Виділяються кошти, ми чітко беремо участь в розробці цих програм і забезпечуємо, щоб ядерна безпека України була значно підвищена», - додав президент.