Порошенко обговорив з представниками Норвегії та Швеції ініціативу щодо підвищення безпеки на АЕС
23:43, 03 квітня 2016Енергетика
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Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні під час Саміту з ядерної безпеки обговорив з представниками Норвегії та Швеції спільну ініціативу щодо підвищення рівня безпеки українських атомних станцій.
Порошенко обговорив з представниками Норвегії та Швеції питання щодо підвищення безпеки на АЕС / president.gov.ua
Про це президент заявив в інтерв'ю українським телеканалам, інформуючи про свою участь у Саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні, що відбувся цього тижня.
«Саміт був присвячений ядерній безпеці, і тут ми говорили про спільну ініціативу, де будуть брати участь і Норвегія, і Швеція щодо підвищення рівня безпеки наших атомних станцій та нашої ядерної енергетики, починаючи від фізичного захисту і завершуючи кіберзахистом», - повідомив він.
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«Виділяються кошти, ми чітко беремо участь в розробці цих програм і забезпечуємо, щоб ядерна безпека України була значно підвищена», - додав президент.
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