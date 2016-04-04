Ціни на нафту продовжують падіння

Світові ціни на нафту в понеділок продовжують знижуватися, відіграючи новини з Саудівської Аравії, де заяви другого наслідного принца і міністра оборони країни Мухаммеда бен Салмана посилили скептицизм ринків щодо майбутньої зустрічі найбільших виробників з питання можливої заморозки видобутку на рівні січня, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:03 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,98% - до 38,28 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,17% - до 36,35 долара за барель.

У п'ятницю Мухаммед бен Салман заявив, що Саудівська Аравія погодиться заморозити рівень видобутку нафти лише за умови, що Іран і інші великі виробники приєднаються до угоди. Подібні заяви поставили під сумнів успіх майбутньої зустрічі найбільших нафтовиробників і викликали негатив на ринку "чорного золота" на тлі небажання Ірану заморожувати свій поточний рівень виробництва.

Іран раніше заявив, що країна почне кооперуватися з іншими країнами в питанні про заморожування видобутку нафти лише після досягнення рівня 4 мільйона барелів на день. Зараз видобуток в Ірані, за даними ОПЕК, знаходиться на рівні 3,1 мільйона барелів на день. Крім того, Лівія раніше повідомила, що не планує заморожувати рівень видобутку і брати участь у засіданні світових нафтовидобувачів.

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"Коментар Салмана, здається, став попередженням для всіх, хто має намір скористатися заморожуванням (видобутку - ред.), не обязываясь скоротити власне виробництво", - сказав агентству Bloomberg аналітик Samsung Futures в Сеулі Хон Сун Ки (Hong Sung Ki).