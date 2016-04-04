Україна скоротила імпорт газу зі Словаччини в 5 разів

Україна, яка імпортує близько 90% газу зі Словаччини, з початку квітня поточного року скоротила в п'ять разів закупівлю вуглеводнів по даному маршруту порівняно з показниками добових поставок наприкінці березня, - до 2,7 мільйона кубометрів з 13,4 мільйона кубометрів.

За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, Україна наприкінці березня щодоби імпортувала зі Словаччині близько 13 мільйонів кубометрів газу, при цьому 1 квітня імпорт склав 1,6 мільйона кубометрів, а протягом наступних днів (2-3 квітня) показник дещо зріс – до 2,7 мільйона кубометрів.

Заявка України на імпорт газу 4 квітня також вказана в обсязі 2,7 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в березні 2016 року скоротила імпорт природного газу порівняно з попереднім місяцем більш ніж в два рази - до 0,53 мільярда кубометрів з 1,2 мільярда кубометрів. Весь природний газ Україна імпортувала тільки з ЄС.

НАК "Нафтогаз України" не планує відновлювати закупівлю газу в російського газового монополіста "Газпрому" з 1 квітня 2016 року, оскільки ціна, запропонована компанією на другий квартал поточного року, є вищою за ту, яку пропонують європейські постачальники.