В українських сховищах залишилося 8,5 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 26 березня по 2 квітня скоротилися на 2,5%, або на 218 мільйонів кубометрів, - до 8,503 мільярда кубометрів з 8,721 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ становить близько 19 мільйонів кубометрів.

Читайте такожУкраїна скоротила імпорт газу зі Словаччини в 5 разів

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче ціни, за якою пропонує своє паливо російський "Газпром".