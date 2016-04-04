Половину газу з ЄС імпортували приватні трейдери - "Укртрансгаз"

Половину поставок газу до України з ЄС у березні здійснили 12 приватних трейдингових компаній, що в 6 разів більше, ніж кількість трейдерів у березні 2015 року.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар держкомпанії "Укртрансгаз", що є оператором газотранспортної системи України, Максим Белявський.

"Хороші новини: у березні частка приватних трейдерів (12 компаній) у поставках газу з Європи склала 50,1%. Для порівняння, у березні минулого року з території ЄС блакитне паливо імпортувало лише 2 компанії та "Нафтогаз України", - сказав Белявський.

При цьому він уточнив, що Україна в березні імпортувала з ЄС 478 мільйонів кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна імпортує близько 90% газу зі Словаччини, з початку квітня поточного року скоротила в п'ять разів закупівлю вуглеводнів по даному маршруту порівняно з показниками добових поставок в кінці березня, - до 2,7 мільйона кубометрів з 13,4 мільйона кубометрів.