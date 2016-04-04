Найбільша в РФ приватна нафтова компанія скоротила прибуток на чверть

Про це йдеться у звіті найбільшої в РФ приватної нафтової компанії, опублікованому 4 квітня, передає Slon.ru.

За минулий рік прибуток «Лукойлу» скоротився на 26% – в 2014 році компанія заробила 394,08 млрд рублів. Виручка компанії в 2015 році, навпаки, зросла на 4,5% – з 5,51 трлн до 5,75 трлн рублів.

Видобуток «Лукойлу» в 2015 році збільшився на 3,6% до 100,7 млн тонн. Як наголошується в звіті, в основному зростання видобутку пов'язане з родовищем Західна Курна-2 в Іраку.

«Лукойл» вперше представив звітність за МСФЗ (міжнародними стандартами фінансової звітності). Датою переходу є 1 січня 2014 року; у зв'язку з цим компанія перерахувала показники за той рік.

У кінці березня свою звітність за 2015 рік представила найбільша російська нафтокомпанія «Роснефть». Її прибуток за МСФЗ зріс на 2% до 355 млрд рублів, а по РСБО (російськими стандартами бухобліку) – скоротилася в два рази в порівнянні з 2014 роком, до 239,4 млрд рублів.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року "Лукойл" повідомив про закриття угоди з австрійською компанією з продажу 100% участі у підприємстві з іноземними інвестиціями "Лукойл-Україна", що володіє близько 240 АЗС і шістьма нафтобазами в Україні. Відповідні домовленості були досягнуті влітку 2014 року.