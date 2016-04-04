Кабмін дозволив "Укргазвидобування" продавати некондиційне паливо безпосередньо Міноборони та МВС

Кабінет міністрів України дозволив держхолдингу "Укргазвидобування" продавати дизельне паливо та автомобільні бензини, які не відповідають стандартам Євро3, Євро4, Євро5, безпосередньо структур Міністерства оборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держрезерву, Держслужбі спецтранспорту та підрозділам "Укрзалізниці".

Про це йдеться в урядовій постанові №224, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, згідно з документом, такий дозвіл держхолдингу мав і раніше, проте його дія обмежувалася 31 березня поточного року. Таким чином, Кабмін відновив можливість "Укргазвидобування" збути некондиційне паливо.

"(Дозволені до продажу - УНІАН) автомобільні бензини, які не відповідають вимогам (Євро3, Євро4, Євро5 - УНІАН), вироблені на виробничих потужностях ПАТ "Укргазвидобування" до 30 червня поточного року, за умови їх реалізації на тендерах виключно для потреб Міноборони та Держрезерву за рішенням Кабінету міністрів, - йдеться в документі. - "(Дозволено до продажу - УНІАН) дизельне паливо, яке не відповідає вимогам (Євро3, Євро4, Євро5 - УНІАН), вироблене на виробничих потужностях ПАТ "Укргазвидобування" до 30 вересня поточного року, за умови його реалізації через мережу автозаправних станцій ПАТ "Укргазвидобування", на аукціонах (публічних торгах) або тендери виключно для потреб Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС та інших органів влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, а також для потреб Держрезерву, Державної спеціальної служби транспорту, для забезпечення паливом рухомого складу ПАТ "Укрзалізниця" за рішенням уряду".

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, йдеться про прямий продаж палива "від виробника споживачу" по зниженим, порівняно з ринковими цінами.

"Мета прийнятого рішення - забезпечити моторним паливом стратегічні об'єкти державної форми власності, - йдеться в пояснювальній записці. - Зміни (термінів виробництва і реалізації палива - УНІАН) дозволять завантажити потужності підприємства ("Укргазвидобування" - УНІАН), що, в свою чергу, дозволить збільшити кількість робочих місць".

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Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належить державного енергохолдингу "Нафтогаз України".