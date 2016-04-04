Апеляційний суд визнав законним підвищення тарифів на газ у квітні 2015 року

Київський апеляційний адмінсуд визнав законним рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення з 1 квітня 2015 року цін на газ для населення.

Про це йдеться в постанові Київського апеляційного адміністративного суду від 21 березня 2016 року.

Згідно з постановою, суд визнав законним рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на природний газ для населення до 3,6 грн/куб. м з соцнормою в 200 кубометрів на місяць, а також підвищення до 7,2 грн/куб. м - на газ, який споживається понад норми.

Як йдеться в документі, НКРЕКП мала повноваження приймати зазначену постанову.

Повідомляється, що подавали апеляцію НКРЕКП і НАК "Нафтогаз України" на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 листопада минулого року.

Як відомо на початку листопада 2015 року Київський окружний апеляційний суд визнав незаконними рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на газ для населення. Однією з причин прийняття такого рішення вказувалося те, що на момент підписання постанови у голови НКРЕКП Дмитра Вовка не було повноважень на його підписання.

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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня 2015 року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становить 7 188 грн за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.