Обвал на ринку нафти не стихає

На світових торгах у вівторок, 5 квітня, падіння цін на нафту триває.

За даними Інтерконтинентальної біржі ICE, Brent вже подешевшала на 0,13%, до $37,64 за барель, WTI - на 0,39%, до $35,59 за барель.

На ринок чинить тиск невизначеність щодо майбутніх переговорів найбільших виробників нафти із заморожування видобутку.

Читайте такожЦіна російської нафти з початку року впала майже на 40%Зустріч нафтовидобувних країн у розширеному форматі очікується 17 квітня в Досі.

Між тим, Іран не раз заявляв, що країна почне обговорювати питання про заморожування видобутку нафти тільки після того, як видобуток в країні досягне 4 мільйонів барелів на день. Зараз, за даними ОПЕК, видобуток знаходиться на рівні 3,1 мільйона барелів.