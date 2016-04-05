British Petroleum заплатить рекордні $19 мільярдів за розлив нафти в Мексиканській затоці

11:27, 05 квітня 2016
Енергетика
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За оцінкою самої BP, всього аварія в Мексиканській затоці обійдеться їй в $53,8 млрд.

REUTERS

Суд у США затвердив домовленість, згідно з якою British Petroleum виплатить $18,7 млрд п'яти штатам в якості компенсації за розлив нафти в Мексиканській затоці в 2010 році, передає Reuters.

Угоди компанія і штати досягли в липні 2015 року.

За оцінкою самої BP, всього аварія в Мексиканській затоці обійдеться їй в $53,8 млрд. У цю суму входять штрафи, компенсації і витрати на очищення.

За умов початкової угоди з Міністерством юстиції США ВР заплатить не менше $12,8 млрд штрафів і компенсацій за заподіяну шкоду природі за Законом про чисту воду. $4,9 млрд — це виплати штатам. Виплати будуть проводитися поетапно протягом 16-18 років.

Вибух на нафтовій платформі Deepwater Horizon в Мексиканській затоці, яка перебувала в управлінні ВР, стався 20 квітня 2010 року. У результаті аварії загинули 11 осіб. У води Мексиканської затоки вилилося, за різними даними, від 3,2 до 4,9 млн бар. нафти. Витік вдалося зупинити тільки через три місяці.

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