Транзит російського газу через Україну в першому кварталі збільшився на 51%

Транзит російського газу через територію України до Європейського Союзу, Молдови і Туреччини в січні-березні 2016 року збільшився порівняно з січнем-березнем 2015 року на 51,4%, або на 6,6 млрд куб. м - до 19,4 млрд куб. м, повідомляє прес-служба держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними оператора, нині добовий режим транспортування «блакитного» палива для потреб європейських споживачів становить 193 млн куб. м.

«Традиційно всі заявки країн-імпортерів російського газу виконуються своєчасно і в повному обсязі», - наголошують в «Укртрансгазі».

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» запропонував «Газпрому» провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу до ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові правила ціноутворення на цей вид послуг.

Однак згідно з існуючим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом», щодо якого сторони позиваються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

Як очікується, нова система тарифоутворення повинна призвести до подорожчання послуг України з транзиту російського газу до ЄС. Але за наявності спірного контракту, складеного згідно зі шведським правом, ціна транзиту може бути змінена лише за згодою сторін або рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.