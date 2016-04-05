"Нафтогаз" зламав монополію "Газпрому": перейшов на віртуальний реверс газу зі Словаччиною

Поставки природного газу між Україною і Словаччиною в пункті з'єднання газотранспортних систем двох країн - Будінце з 1 квітня 2016 року можуть здійснюватися в двосторонньому режимі, тоді як раніше Україна використовувала цю ділянку лише для реверсу газу, йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, оператор української газотранспортної системи – держкомпанія «Укртрансгаз» і словацький оператор ГТС Eustream з 1 квітня 2016 року перевели пункт з'єднання Будінце у двосторонній режим роботи, при якому можлива фізичне транспортування газу в обох напрямках. Потужності в бік Словаччини становитимуть: гарантовані – 19 млн куб. м на день, переривчасті – 5 млн куб. м на день.

«Цей крок дасть змогу значно поліпшити привабливість українських ПСГ, оскільки до цього моменту гарантованих потужностей на вихід з України не було, оскільки інші наявні потужності на вихід заблоковано компанією «Газпром», - наголошують у «Нафтогазі».

У повідомленні наголошується, що тепер європейські трейдери матимуть гарантовану можливість як ввезти газ для зберігання в Україні, так і вивезти його з України після завершення періоду зберігання.

Також повідомляється, що наявність двосторонніх потужностей дасть змогу оператору української ГТС запропонувати ринку додаткові транзитні послуги територією України. Наприклад, стане можливою транспортування газу з Польщі до Угорщини. Актуальність такої послуги може збільшитися після виходу СПГ-терміналу (зрідженого природного газу) в Польщі на повну потужність.

«На жаль, через позиції «Газпрому» наразі Україна не може запровадити оперативний балансовий рахунок і віртуальний реверс на всіх точках входу/виходу з ГТС, які містяться на кордоні», - зазначають у «Нафтогазі».

Разом з тим повідомляється, що «Укртрансгаз» розраховує на затвердження Національною комісією, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, тарифів для використання нових потужностей.

Як повідомляв УНІАН, Україна імпортує близько 90% газу із Словаччини, з початку квітня поточного року скоротила вп'ятеро закупівлю вуглеводнів за даним маршрутом порівняно з показниками добових поставок наприкінці березня, - до 2,7 млн куб. м з 13,4 млн куб. м.

Україна в березні 2016 року скоротила імпорт природного газу порівняно з попереднім місяцем більш ніж удвічі - до 0,53 млрд куб. м з 1,2 млрд куб. м. Весь природний газ Україна імпортувала тільки з ЄС.