Польська PGNiG оновила плани з експорту газу та перегляду контрактів з "Газпромом"

Найбільша державна газова компанія Польщі - PGNiG планує продавати природний газ на зовнішніх ринках і хоче переглянути свої довгострокові контракти, щоб знизити витрати на імпорт, передає Reuters з посиланням на оновлену стратегію компанії.

Польща споживає близько 16 мільярдів кубометрів газу в рік. Більша частина надходить з Росії, державна компанія PGNiG залежить від довгострокового контракту на постачання газу з "Газпромом" до 2022 року. PGNiG має намір забезпечити альтернативне постачання палива після цієї дати.

Читайте такожПольська PGNiG подала позов до Стокгольмського арбітражу проти "Газпрому"Компанія заявила, що планує продавати частину газу на міжнародні ринки, щоб збалансувати свій портфель. Це відбудеться за рахунок постачання на термінал СПГ в Балтійському морі, які почнуться в липні, а також за рахунок планованого трубопроводу в Норвегію.

Компанія повідомила, що на тлі різкого падіння цін на нафту і газ на світових ринках вона має намір домагатися нових умов вартості в своїх довгострокових контрактах з "Газпромом" і Qatargas.