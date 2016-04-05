"Укренерго" завершило будівництво нової лінії "ХАЕС - підстанція "Київська"

Оператор Об'єднаної енергетичної системи України компанія «Укренерго» в рамках забезпечення роботи об'єднаної енергосистеми країни завершила будівництво другої високовольтної лінії, що з'єднала Хмельницьку АЕС з підстанцією «Київська».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава «Укренерго» Всеволод Ковальчук на місці проведення цих робіт в Київській області.

У грудні 2015 року аналогічна лінія була пущена з Рівненської атомної станції також до підстанції «Київська».

«Буквально сьогодні до кінця дня вони (будівельники - УНІАН) закінчать протяжку проводів. Упродовж одного-двох днів будуть завершені інші операції з перекладкою провода», - сказав Ковальчук.

Разом з тим він наголосив, що лінія буде введена в експлуатацію через 3-4 місяці, коли буде завірено ще один проект, що зв'язує підстанцію «Київська» з підстанцією «Київська - Північна». За словами Ковальчука, це дасть можливість перекомутувати лінію з Хмельницької АЕС на підстанцію «Київська» і відключити лінію на Чорнобильську АЕС.

Ковальчук також повідомив, що лінія «ХАЕС - підстанція «Київська» становить 129 км. Її будівництво ведеться за рахунок кредиту ЄБРР.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України. У 2015 році «Укренерго» отримало 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн.

21 грудня 2015 року держкомпанія «Укренерго» підключила до енергомережі країни лінію електропередач 750 кВ «Рівненська АЕС - підстанція «Київська».

Фінансову угоду за проектом будівництва було підписано між Україною та Європейським інвестиційним банком у жовтні 2008 року. Проект також передбачав модернізацію підстанції «Київська» шляхом встановлення другого автоматичного трансформатора 750/330 кВ, будівництво двох нових ліній завдовжки 60 км від підстанції «Київська» в центральні області України.