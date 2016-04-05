Топ-менеджер "Нафтогазу" Пасішник програв апеляцію Коломойському та "Студії 1+1"

Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Подільського райсуду, яким Андрію Пасишнику було відмовлено в задоволенні позову до Ігоря Коломойського і ТРК «Студія 1+ 1» про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.

Копія відповідної ухвали апеляції від 5 квітня 2016 року у справі №758/8531/15-ц є в розпорядженні редакції газети «Закон і Бізнес».

Як повідомляли раніше ЗМІ, керівник «Нафтогазу» Пасішник подав позов до суду на телеканал «1+1» Ігоря Коломойського, який звинуватив Пасішника в причетності до організованого злочинного угруповання.

Зокрема, Коломойський в ефірі телеканалу «Студії 1+1» під час трансляції передачі «ТСН.Тиждень» зазначав: «У нас в нафтопродуктовому бізнесі є така група «Континіум», якою керує, не побоюся цього слова, організована злочинна група, на чолі якої стоїть депутат Єремеєв і який стоїть за всіма цими подіями»,.. тому що «Укртранснафта» є стратегічним підприємством для оборони нашої країни і якщо в ній буде безлад, а те, що задумав пан Єремєєв зі своїм ОЗГ, в яку входить заступник керівника «Нафтогазу» за прізвищем Пасішник...».

Пасішник звернувся до суду з позовом про поширення недостовірної інформації.

З текстом рішення Подільського райсуду Києва від 26.01.2016 можна ознайомитися тут.