Україна може економити до 11,4 млрд кубометрів газу за умови виконання проектів енергозбереження - Мінрегіон

Про це йдеться у спеціальному звіті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, опублікованому для обговорення на офіційній сторінці глави відомства Геннадія Зубка в соціальній мережі Facebook.

"Найбільший обсяг газу - близько 60% - йде на опалення та побутове використання палива. Промисловість використовує лише 40% від загального обсягу споживаного в країні газу", - йдеться у звіті.

Водночас, за даними Мінрегіону, рівень ефективності використання газу для побутових потреб залишається вкрай низьким. "При рівні споживання газу в обсязі близько 18,6 млрд кубометрів на рік, обсяг економії (за умови реалізації проектів енергоефективності в побутовому використанні – ред.) може зрости до 11,4 млрд кубометрів", - підкреслюється в звіті Мінрегіону.

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Фахівці відомства підрахували, що централізоване утеплення житлових будинків дозволить економити до 7,3 млрд кубометрів газу на рік, заміна газових котлів - до 1,7 млрд кубометрів, модернізація котелень та мереж - сумарно до 2,4 млрд кубометрів.

"У грошовому вираженні така економія складе близько 2,5 млрд дол. на закупівлі палива і ще близько 1 млрд дол. на виплатах субсидій", - наголошується в звіті.

Водночас, загальний обсяг фінансових коштів, необхідних для масштабної реалізації заходів і проектів з енергоефективності, за розрахунками Мінрегіону, складе близько 57 млрд дол.

Україна потребує $57 млрд на енергоефективні заходи. Фонд енергоефективності - головний інструмент, який допоможе зменши... Опубліковано Геннадій Зубко5 квітня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, крім неефективного використання наявного ресурсу, українські споживачі також втрачають значну частину енергії. Зокрема, втрати енергоносія в українських тепломережах більш ніж у два рази перевищують нормативне значення, розмір якого становить 13%. За оцінками експертів, по різним містам втрати в мережах оцінюються на рівні 25-40%.

За інформацією Міненерговугілля, Україна в 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м з 16,4 млрд куб. м і здійснювати закупівлі переважно за реверсною схемою у країнах Євросоюзу.

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