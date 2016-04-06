Bloomberg: Норвегія збирається потіснити Росію на газовому ринку Європи

Норвегія має намір збільшити обсяг видобутку газу зі свого найбільшого родовища "Троль", щоб скласти конкуренцію на ринку для Росії та США, пише агентство Bloomberg.

За даними компанії Statoil ASA, оператора родовища, з жовтня нинішнього року видобуток газу зросте на 10%. Завдяки додатковим обсягам, Норвегія зможе помітно потіснити Росію на газовому ринку Європи. Агентство також зазначає, що у разі спільної агресивної цінової політики, Росія і Норвегія можуть ускладнити поставки зрідженого природного газу (СПГ) зі США до Європи. Через це американці можуть перенаправити свої постачання на ринки Індії та Бразилії.

"Це саме те, що Норвегія і збиралася зробити – захистити свою частку на ринку", – сказав аналітик Societe Generale Тьєррі Брос. Він додав, що через цінову війну, природний газ і далі дешевшатиме.

Обсяги видобутку газу на родовищі "Троль" будуть підвищені до 33 млрд кубометрів в рік, що рівносильно річній потребі країни в газі рівня Франції.

"Троль" – найбільше родовище в Норвегії. Його запаси оцінюються від 250 млн до 750 млн тонн нафти, а природного газу – 1,3 трлн кубометрів, передає ZN.UA.

Раніше повідомлялося, що Канада розглядає можливість постачання скрапленого природного газу до України, яка активно закачує реверсний газ з Європи.

В березні 2016 року наша країна користувалася послугами 12 приватних трейдерів, частка яких вперше перевищила частку державного "Нафтогазу України", становивши 50,1% проти 49,9% у НАК.