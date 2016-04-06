Нафта дорожчає – ринок знову повірив у договір про заморожування видобутку

Ф'ючерси на нафту зросли в середу за рахунок надій, що світові експортери домовляться про заморожування видобутку, в той час як стабільний надлишок на ринку і плани Ірану збільшити виробництво негативно позначилися на фактичних цінах на "чорне золото".

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Ф'ючерси на нафту відновилися з місячних мінімумів, завершивши попередню сесію в плюсі, оскільки представник Кувейту в ОПЕК Наваль аль-Фузайа сказала, що бачить ознаки того, що угоди про заморожування видобутку буде досягнуто на зустрічі нафтовидобувних країн в Досі 17 квітня.

Сьогодні вранці ф'ючерси на американську нафту WTI підскочили на 2,65 відсотка до $36,83 за барель. Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,8 відсотка до $38,55 за барель, передає Рейтер.

"Нафта набрала обертів. Коментарі представника Кувейту в ОПЕК надали деяку підтримку цінам", - повідомив банк ANZ, попередивши, що інвестори, швидше за все, будуть проявляти обережність напередодні зустрічі в Досі.

Початкова угода про заморожування видобутку, укладена в лютому, сприяла зростанню цін на нафту до $38 за барель з мінімуму 12 років в $27.

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Між тим в останні кілька днів нафта знову подешевшала через побоювання, що країнам не вдасться укласти масштабнішу угоду, в основному тому що Іран повідомив, що не має наміру знижувати виробництво після зняття санкцій у січні.