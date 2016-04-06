"Енергоринок" залучив у "Ощадбанку" кредит на 1 мільярд гривень

Державне підприємство "Енергоринок", оператор оптового ринку електроенергії України, за результатами проведення відкритого тендеру обрало державний "Ощадбанк" для залучення кредитів на загальну суму 1 мільярд гривень.

Як йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті "Державні закупівлі", договір між сторонами був підписаний 30 березня.

Згідно з повідомленням, кредитні кошти держпідприємство залучило терміном на 1 рік для розрахунків з енергокомпаніями.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоринок" у лютому 2016 року залучив в Ощадбанку кредити на 1,3 мільярда гривень.

Держпідприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.