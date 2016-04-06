Яценюк хоче заборонити імпорт нафтопродуктів із Росії

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням опрацювати механізм заборони імпорту нафтопродуктів російського виробництва і походження. Про це він сказав під час засідання уряду.

«У мене буде доручення торговому представнику. Ми ввели ряд санкцій проти Російської Федерації, однак в цей список не потрапила закупівля нафтопродуктів з Росії. Прошу Міністерство економіки опрацювати механізм заборони імпорту нафтопродуктів з країни-агресора, яким є Російська Федерація», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2016 року Україна і Росія обмінялися кількома жорсткими рішеннями санкційного характеру, в числі яких повна заборона на імпорт продовольства і продукції хімічної промисловості російського виробництва. Заборона є взаємною і на даний момент залишається в силі.