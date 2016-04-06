Дочка "Укргазвидобування" планує ввести в експлуатацію 15 газових свердловин

17:04, 06 квітня 2016
Енергетика
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Очікуваний приріст видобутку цих свердловин складе близько 80 мільйонів кубометрів газу та 5,7 тисячі тонн газового конденсату.

REUTERS

Компанія "Полтавагазвидобування", що входить до найбільшої газовидобувної компанії України - "Укргазвидобування", має намір 2016 року освоїти 1,5 мільярда гривень на пошуково-розвідувальне та експлуатаційне буріння, ввівши в експлуатацію 15 газових свердловин.

Про це йдеться в програмі соціально-економічного розвитку Полтавської області, яку сьогодні передали для розгляду і затвердження на сесії депутатів облради.

Згідно з даними програми, на експлуатаційне буріння планується використовувати 882,5 мільйона гривень, що дозволить ввести в експлуатацію 15 свердловин. Очікуваний приріст видобутку цих свердловин наступного року складе близько 80 мільйонів кубометрів газу і 5,7 тисячі тонн газового конденсату.

Підприємство планує цього року отримати 11 спеціальних дозволів на геологічне вивчення, в тому числі промислову розробку корисних копалин.

Продовжаться геологорозвідувальні роботи на Західно-Новотроїцькому, Західно-Новоукраїнському, Північно-степовому та Скиданівському майданчиках.

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Довідка УНІАН. "Полтавагазвидобування" веде розробку понад 40 родовищ вуглеводнів у східній та центральній частині України (Полтавська, Харківська, Сумська і Полтавська області).

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелінкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харьковгазвыдобування" і "Львовгазвыдобування".

100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

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