Вартість нафти підскочила на 4% на даних із США

Світові ціни на нафту продовжують рости в середу, відіграючи несподівані дані про зниження запасів сировини у США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 16:48 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 3,35% - до 39,10 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 4,24% - до 37,41 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (за винятком стратегічного резерву) протягом тижня, що завершився 1 квітня, скоротилися на 4,9 мільйона барелів, або на 0,9% - до 529,9 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, вважали, що показник збільшився на 3,15 мільйона барелів - до 537,95 мільйона барелів. Видобуток нафти в США протягом тижня, за даними міністерства, скоротився на 0,15%, або на 14 тисяч барелів на добу - до 9,008 мільйона барелів на добу.

Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) зросли на 0,3 мільйона барелів — до 66,3 мільйона барелів. Запаси бензину в США збільшилися на 1,4 мільйона барелів, або на 0,6% — до 244 мільйонів барелів. Аналітики очікували зниження показника на 0,967 мільйона барелів. Запаси дистилятів зросли на 1,8 мільйона барелів, або на 1,1%, - до 163 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник скоротиться на 0,333 мільйона барелів.

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Інвестори продовжують стежити за повідомленнями про майбутній зустрічі країн-членів ОПЕК та інших держав за заморожування видобутку нафти.

"Учасники ринку не втрачають пильності, доки інтрига з можливим замороженням рівня видобутку не закінчиться", - цитує газета The Wall Street Journal енергетичного аналітика OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).