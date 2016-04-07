В офісах дочки російського "Лукойлу" в Болгарії пройшли обшуки

Обшуки також проходять в нафтовій компанії Rompetrol, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування можливого картельної змови семи паливозапровочних мереж і єдиного в країні нафтопереробного заводу "Лукойл Нафтохім Бургас".

Компанії підозрюють в тому, що вони намагалися зафіксувати ціни на бензин і дизельне паливо.

Читайте такожНайбільша в РФ приватна нафтова компанія скоротила прибуток на чверть

Антимонопольна служба Болгарії почала розслідування проти "Лукойла" в лютому цього року. Тоді, за даними місцевого інформагентства Novinite, слідство змогло встановити цінову змову між заправками "Лукойла" та іншими автозаправними мережами, в тому числі Shell Eco, OMV, Petrol та NIS.

Це не перший випадок, коли діяльність компанії викликає питання у іноземних правоохоронних органів. Так, в серпні минулого року прокуратура Румунії пред'явила дочірній структурі "Лукойлу" звинувачення у відмиванні грошей. Також звинувачення були пред'явлені генеральному директорові нафтопереробного заводу Petrotel Lukoil Андрію Богданову. Тоді ж були заарештовані активи компанії в Румунії.