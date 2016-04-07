Ціна нафти Brent знову перевищила $40 за барель

Вранці 7 квітня вартість бареля північноморської Brent на торгах Лондонської біржі перевищила позначку в 40 доларів. На максимумі котирування доходили до позначки в $40,25. Станом на 8:15 барель Brent коштував $40,21.

Таким чином, добовий ріст котирувань становив 5,8%.

Стрибок котирувань стався напередодні після того, як Управління енергетичної інформації (EIA) Міністерства енергетики США оголосило про скорочення запасів сирої нафти в країні.

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За тиждень, з 26 березня по 1 квітня 2016 року, комерційні запаси сирої нафти в сховищах на території США скоротилися на 4,9 млн бар., з 534,8 млн до 529,9 млн бар. Раніше аналітики прогнозували, що запаси нафти не тільки не скоротяться, але і зростуть приблизно на 3 млн бар.

Напередодні Американський нафтовий інститут (API) повідомив, що, за підрахунками його експертів, запаси нафти в сховищах США скоротилися за останній тиждень на 4,3 млн бар. Ця новина також спровокувала зростання нафтових котирувань.