"Північний потік-2" несе загрози енергетичній безпеці Євросоюзу - віце-президент ЄК

Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що газотранспортний проект "Північний потік-2" не відповідає ні стратегії енергетичної безпеки Європейського Союзу, ні стратегії безпеки постачання газу.

Відповідну заяву Шефчович зробив у середу в Брюсселі в Європейському парламенті під час конференції, присвяченої питанню "Північного потоку-2", передає власний кореспондент УНІАН.

"Диверсифікація джерел енергії, постачальників і шляхів має вирішальне значення для забезпечення безпечних та стабільних поставок на європейські підприємства. "Північний потік-2" так, як він виглядає зараз, не відповідає цим умовам. Що стосується безпеки поставок, "Північний потік-2" може призвести до зменшення газотранспортних коридорів з трьох до, як мінімум, двох - це відмова від маршруту через Україну. Також маршрут «Ямал» через Польщу може опинитися під загрозою. Таке скорочення маршрутів не поліпшить безпеку поставок", - заявив він.

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Шефчович зазначив, що ЄК взяла до відома плани з побудови "Північного потоку-2". "Якщо він буде побудований, він має повністю відповідати, як і будь-який інший інфраструктурний проект, діючому законодавству ЄС, у тому числі, з енергетики та навколишнього середовища", - наголосив віце-президент.

"Будівництво такого важливого інфраструктурного проекту як «Північний потік-2» не може відбуватися у правовому вакуумі. Не може воно також працювати виключно тільки за російськими законами. На тлі зіткнення правових режимів, «Північний потік-2», якщо він буде побудований, має бути реалізований в рамках правової системи, яка також належним чином забезпечує ключові принципи наших правил енергетичного ринку", - підкреслив Шефчович.

Віце-президент знову нагадав позицію Євросоюзу, відповідно до якої ЄС буде фінансово підтримувати інфраструктурні проекти, які відповідають основним принципам Енергетичного союзу, в тому числі, стратегії енергетичної безпеки ЄС.

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Шефчович зазначив, що наземна частина "Північного потоку-2", незалежно від його маршруту на території ЄС, має належним чином дотримуватися норм третього енергопакету, і Єврокомісія буде забезпечувати їх правильне застосування. "Але висловлюсь гранично ясно: вплив проекту "Північний потік-2" явно виходить за рамки юридичних дискусій. "Північний потік-2" може змінити ландшафт газового ринку ЄС, при цьому не даючи доступ до нового джерела постачання або нового постачальника, і подальшого збільшення надлишкових потужностей з Росії в ЄС. Це викликає стурбованість", - констатував віце-президент ЄК.