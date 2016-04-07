Російська "Транснефть" розкрила деталі угоди з продажу українського трубопроводу

Російська "Транснефть" у лютому 2016 року закрила операцію з продажу дочірнього підприємства - АТ "Юго-Запад транснефтепродукт", сума угоди перевищила вартість чистих активів, що вибувають, у рублевому еквіваленті на 998 мільйонів рублів (14,56 млн дол.), йдеться в матеріалах компанії, повідомляє Прайм.

"У лютому 2016 року група завершила операцію з продажу дочірнього товариства АТ "Юго-Запад транснефтепродукт", що володіє 100% статутного капіталу ДП "ПрикарпатЗахідтранс", активи якого розташовані на території України. Перевищення суми операції над вартістю чистих активів, що вибувають, у рублевому еквіваленті 998 мільйонів рублів", - повідомляє "Транснефть".

Антимонопольний комітет України в грудні дозволив швейцарській International Trading Partners AG купити акції "Юго-Запад транснефтепродукта". Федеральна антимонопольна служба РФ раніше також дозволила цієї швейцарської компанії, що знаходиться під контролем громадянина Німеччини Анатолія Шефера, придбати 100% акцій "Юго-Запад транснефтепродукта".

У 2015 році в результаті реорганізації з "Юго-Запад транснефтепродукта" були виділені "Транснефтепродукт" Самара " і "Транснефтепродукт-Запад", яким були передані трубопроводи на території РФ і Білорусі.

У власності "Юго-Запад транснефтепродукта" після реорганізації знаходиться актив — "ПрикарпатЗахідтранс", що експлуатує магістральний нафтопродуктопровід, що проходить територією України.

Нафтопродуктопровід є предметом судового спору "Транснефти" і України. Зокрема, у березні 2015 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу "дочки" "Транснефти" на рішення Рівненського суду про націоналізацію українського ділянки трубопроводу "Самара — Західний напрямок", залишивши його у власності України.