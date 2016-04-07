Україна в першому кварталі збільшила видобуток вугілля до 10 мільйонів тонн

Україна в січні-березні 2016 року збільшила видобуток енергетичного та коксівного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 6,4% - до 10 млн тонн з 9,4 млн тонн.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщені на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у березні 2016 року видобуток вугілля збільшився порівняно з березнем 2015 року до 3,4 млн тонн з 3,05 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 раза порівняно з 2014 роком – до 39,759 млн тонн з 65 млн тонн. При цьому 6,742 млн тонн палива видобуто на державних шахтах.

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Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. При цьому для стабільної роботи енергосистеми влада прийняла рішення про необхідність імпорту дефіцитного вугілля з Південно-Африканської Республіки.