Goldman Sachs назвав середню ціну нафти в 2016 році

Ціни на нафту на рівні 35 доларів за барель не є ні занадто низьким, ні занадто високими - це той рівень, за якого варто купувати акції геологорозвідувальних і видобувних компаній, вважають аналітики американського фінансового гіганта Goldman Sachs Group Inc.

На думку аналітиків, середня ціна нафти в другому кварталі становитиме 35 доларів за барель, середньорічна - 38 доларів за барель, а оцінка на 2017 рік становить 57,5 доларів за барель.

Ціна нафти 30-35 доларів за барель не змінить поведінки американських компаній і допоможе підняти вартість нафти марки WTI до 55-60 доларів за барель у 2017 році. Поточний рівень цін вищий за собівартість видобутку нафти, але вони будуть стримувати занадто раннє відновлення виробництва на сланцевих родовищах, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на огляд Goldman Sachs.

Читайте такожСаудівська Аравія не хоче заморожувати видобуток нафти без Ірану

"Ми вважаємо, що наш нафтовий прогноз на другий квартал є ідеалістичним сценарієм. Ми хотіли б використовувати волатильність для збільшення вкладень в акції виробників сланцевої нафти з найкращою продуктивністю", - йдеться в огляді Goldman Sachs, передає Прайм.

Крім того, експерти "менш схильні вірити в стійке замороження або зниження видобутку ОПЕК". Аналітики банку прогнозують зростання видобутку ОПЕК на 600 тисяч барелів на добу в 2016 році і 500 тисяч барелів на добу в 2017 році. Між тим, на думку Goldman Sachs, у США виробництво нафти може скоротитися цього року на 725 тисяч барелів на добу з 9 мільйонів барелів на добу на початок квітня.