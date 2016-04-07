Суд переніс на 12 квітня розгляд справи про стягнення з "Енергоатому" 127 мільйонів сумнівної заборгованості

Апеляційний суд Києва переніс на 12 квітня розгляд провадження про стягнення з Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості на користь компанії "Укрелектроват".

Відповідне рішення колегія суддів ухвалила на засіданні 6 квітня.

В ході засідання представник "Укрэлектровата" заявив, що не має всієї необхідної документації та інформації по даній справі, оскільки дізнався про нього того ж дня вранці.

"Про судове засідання мені стало відомо зовсім випадково", - сказав він.

При цьому він попросив суддів дати не менше 7 днів на підготовку до розгляду даного провадження.

Разом з тим представник "Енергоатому" заявив, що через цей спір виконавча служба заблокувала всі рахунки держкомпанії. При цьому він попросив суддів дати менший термін на підготовку другої сторони до розгляду цієї справи, оскільки необхідно оперативно вирішити проблему арешту рахунків компанії для відновлення її повноцінної роботи.

Вислухавши всі пропозиції, суд призначив наступне засідання на 17:15 12 квітня.

Читайте такожПрем’єр доручив розібратися з блокуванням роботи "Енергоатома"

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, що фактично заблокувало фінансово-господарську діяльність найбільшої в країні енергогенеруючої компанії.

Після цього прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і міністру юстиції Павла Петренко вжити заходів щодо захисту державних інтересів через блокування рахунків "Енергоатому".

Арешт рахунків та майна було проведено при здійсненні виконавчого провадження № 34029225 про стягнення 127,3 мільйона гривень з НАЕК "Енергоатом" на користь компанії "Укрелектроват".

За даними "Енергоатому", арештовані рахунки компанії, які використовуються для виплати заробітної плати, а також рахунки із спеціальним режимом використання, взагалі не підлягають арешту.

Читайте також"Енергоатом" з початку року збільшив дохід від реалізації електроенергії на 25%

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.