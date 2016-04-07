Скандал у дружному сімействі: Болгарський Overgas подав у суд на "Газпром" через припинення поставок газу

Болгарський трейдер Overgas подав до суду на "Газпром" через припинення постачання російського газу поточного року, повідомляє Прайм з посиланням на болгарське агентство Novinite.

"Газпром" припинив постачання газу з 1 січня 2016 року. При цьому поставки було припинено, попри те, що між компаніями укладено довгостроковий контракт до 2019 року. Тепер Overgas з 1 січня 2016 року закуповує газ у болгарської державної компанії "Булгаргаз", - йдеться в повідомленні.

У статті наголошується, що в листопаді 2012 року "Газпром експорт" та "Булгаргаз" підписали довгостроковий контракт на поставку газу обсягом до 2,9 мільярда кубометрів на рік. Контракт передбачає постачання природного газу з Росії до Болгарії з 1 січня 2013 року і закінчує свою дію 31 грудня 2022 року. Тоді ж "Газпром експорт" і Overgas продовжили термін дії існуючого контракту на поставку газу в Болгарію до кінця першого кварталу 2015 року з річним обсягом до 400 мільйонів кубів.

Споживання природного газу в Болгарії 2014 року склало 3 мільярди кубометрів, у тому числі імпорт — 2,79 мільярда кубометрів, включаючи 240 мільйонів кубометрів газу для компресорних станцій. Болгарське видання Capital Daily з посиланням на джерела в енергетичній галузі наприкінці 2015 року повідомило, що "Газпром" має намір продати свою частку в Overgas.

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"Після заяв Overgas про припинення "Газпромом" поставок газу на його адресу, МЗС Росії 31 грудня 2015 року спростував повідомлення болгарських ЗМІ про призупинення поставок російського газу в Болгарію компанією "Газпром експорт", - підкреслює видання.