Росія знизила ціну на газ для Вірменії до 150 доларів

Росія знизила ціну на поставлений Вірменії природний газ до 150 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови вірменського уряду Овіка Абрамяна щодо підсумків зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

"До того вартість газу становила 165 доларів, а тепер її знижено до 150 доларів. Переговори тривають. Чи вплине це на кінцевого споживача, наразі обговорюється", - сказав Абрамян.

Крім того, російський прем'єр заявив, що сторони домовилися щодо постачання газу.

"Ми домовилися з енергетичних питань, включаючи питання постачання газу, що, безумовно, дуже важливо для забезпечення стабільності енергоспоживання у Вірменії та розвитку республіки в цілому", - сказав Медведєв.

Зазначається, що влада Вірменії в січні звернулася до РФ з проханням знизити ціну на газ, який постачається до республіки .

Раніше, згідно підписаному 7 вересня 2015 року вірмено-російського протоколу, базову ціну на газ було знижено з 189 доларів до 165 доларів за тисячу кубометрів.

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Тим не менш, на місцевих споживачів зниження жодним чином не позначилося: населення продовжує платити компанії "Газпром Вірменія" понад 320 доларів за тисячу кубометрів газу, а великі споживачі - за 272 долара, причому саме американською валютою.