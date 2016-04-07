Росія знизила ціну на газ для Вірменії до 150 доларів

20:38, 07 квітня 2016
Енергетика
320

Разом з тим зазначається, що населення Вірменії продовжує сплачувати понад 320 доларів за тисячу кубометрів газу.

REUTERS

Росія знизила ціну на поставлений Вірменії природний газ до 150 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови вірменського уряду Овіка Абрамяна щодо підсумків зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

"До того вартість газу становила 165 доларів, а тепер її знижено до 150 доларів. Переговори тривають. Чи вплине це на кінцевого споживача, наразі обговорюється", - сказав Абрамян.

Крім того, російський прем'єр заявив, що сторони домовилися щодо постачання газу.

"Ми домовилися з енергетичних питань, включаючи питання постачання газу, що, безумовно, дуже важливо для забезпечення стабільності енергоспоживання у Вірменії та розвитку республіки в цілому", - сказав Медведєв.

Зазначається, що влада Вірменії в січні звернулася до РФ з проханням знизити ціну на газ, який постачається до республіки .

Раніше, згідно підписаному 7 вересня 2015 року вірмено-російського протоколу, базову ціну на газ було знижено з 189 доларів до 165 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте такожРосія знизила ціну на газ для Вірменії до 165 доларів

Тим не менш, на місцевих споживачів зниження жодним чином не позначилося: населення продовжує платити компанії "Газпром Вірменія" понад 320 доларів за тисячу кубометрів газу, а великі споживачі - за 272 долара, причому саме американською валютою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter