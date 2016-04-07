В окупованому Криму попередили про черговий блекаут, можлива повна зупинка енергомосту

Про це повідомили у "Крименерго", передає "Крим.Реалії".

"У зв'язку з виконанням планових ремонтних робіт з перевлаштування заходів КВЛ 220 кВ енергомосту на перехідних пунктах "Крим" і "Кубань" вводиться зниження оперативного ліміту по Криму та міста Севастополя в період з 00:00 години 11 квітня 2016 року до 23:59 години 17 квітня 2016 року", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що ліміт при перетіканні становитиме 285,0 мегават, оперативний ліміт встановлюють у розмірі 687 мегават.

У цей період зв'язок енергосистеми Криму та Росії буде здійснюватись однією високовольтною лінією.

Нагадаємо, З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і енергомостом з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень, відбуваються часті аварії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".