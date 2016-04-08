У США сподіваються, що ізраїльський газ зможе конкурувати з російським

Ізраїльський природний газ, великі запаси якого було виявлено у шельфових родовищах Середземного моря, може допомогти Європі зменшити свою енергозалежність від Росії, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики США Ернста Моніз.

"За його оцінкою, стратегічна цінність ізраїльського газу полягає також в тому, що його можна дешево експортувати до Єгипту та Йорданії. Відповідну угоду з Йорданією вже підписано, переговори з Єгиптом ще не завершено. На них обговорюється, зокрема, перспектива використання місцевих заводів для скраплення ізраїльського газу та його подальшої доставки до Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу берегів Ізраїлю зосереджені, потенційно, найбільші поклади природного газу на середземноморському шельфі. Моніз сподівається, що Ізраїль в найближчому майбутньому усуне правові проблеми, що перешкоджають початку їх розробку. Головна з них полягає в тому, що Верховний суд країни визнав неправомірною пропозицію уряду зберігати регуляційної режим видобутку газу незмінним протягом десяти років. Провідним учасником проекту видобутку ізраїльського природного газу є американська компанія Noble Energy.

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Першим пунктом транспортування ізраїльського газу стане, швидше за все, Туреччина, звідки він буде перекачуватися до розподільної мережі, що зв'язує родовища на Каспії з Європою.

Запаси газу на ізраїльському шельфі оцінюються приблизно в 600 мільярдів кубометрів.