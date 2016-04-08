Brent торгується вище $40 за барель

Світові ціни на нафту в п'ятницю торгуються в зеленій зоні, відіграючи дані міністерства енергетики США, в черговий раз зафіксував зниження видобутку цієї сировини в країні, що викликало позитив інвесторів на тлі майбутньої 17 квітня в Досі зустрічі нафтовидобувних країн за можливе замороження рівня видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 08:03 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,55% - до 40,04 долара за барель, травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 2,09%, до 38,04 долара за барель.

Як повідомило в середу міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 1 квітня, скоротилися на 4,9 мільйона барелів - до 529,9 мільйона барелів. Аналітики при цьому, навпаки, очікували зростання показника на 3,15 мільйона барелів - до 537,95 мільйона барелів.

При цьому видобуток нафти в США протягом звітного тижня скоротився на 0,15%, або на 14 тисяч барелів на добу - до 9,008 мільйона барелів на добу. Таким чином, індикатор протягом останніх 11 тижнів знизився в десятий раз, що викликало позитив на ринку напередодні зустрічі найбільших нафтовиробників в Досі.

Саудівська Аравія, Катар, Росія і Венесуела на зустрічі в Досі 16 лютого для підтримки світових цін на нафту домовилися про збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але тільки якщо інші виробники приєднаються до ініціативи. Серед країн, які висловлювали таку готовність, - Еквадор, Алжир, Нігерія, Оман, Кувейт, ОАЕ.

"Виробництво нафти в США досяг минулого року максимуму на рівні близько 9,6 мільйона барелів на день, а зараз знизилася до рівня, близького до 9 мільйонів барелів, що означає, що з ринку пішло близько 500 тисяч барелів. Безумовно, це хороший знак. Заморожування рівня видобутку підтримуватиме ціни, але вони все ще схильні до ризику зниження через надлишку пропозиції", - сказав агентству Bloomberg аналітик Fat Prophets Девід Леннокс (David Lennox).