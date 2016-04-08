Запорізька АЕС відключила від мережі третій енергоблок для ремонту

Запорізька АЕС 7 квітня відключило від енергомережі країни блок №3 для проведення ремонту повітряного вимикача відкритого розподільчого пристрою (ВРП) 750 кВ, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"7 квітня 2016 року в 22:33 енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для виведення в ремонт повітряного вимикача на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) 750 кВ. Реакторна установка знаходиться на потужності", - йдеться у повідомленні держкомпанії.

Також повідомляється, що орієнтовний час включення до мережі - 8 квітня 2016 року о 12:00.

Радіаційна обстановка на проммайданчику та в зоні спостереження Запорізької АЕС без змін.

Станом на 8 квітня на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться три енергоблоки. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Читайте такожАмериканське ядерне паливо впровадять на Запорізькій АЕС

Сумарна потужність генераторів становить 3 020 МВт. На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 112-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Запорізької АЕС тривають 54-е доба середнього планового ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.