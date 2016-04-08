ДТЕК Ахметова знову просить кредиторів пролонгувати погашення боргів

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова заявив про неможливість найближчим часом повністю оплатити купон за єврооблігаціями на суму 910 мільйонів доларів з погашенням 2018 року та запропонував кредиторам провести довгострокову реструктуризацію своїх боргів, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, ДТЕК запропонував іноземним кредиторам та власникам євробондів план довгострокової реструктуризації. На підставі отриманих пропозицій від усіх зацікавлених сторін буде розроблено документ, який врахує інтереси компанії та партнерів.

"Компанія ініціювала отримання stand still (звільнення від зобов'язань) з боку власників єврооблігацій на період до 6 місяців. Підписання аналогічного документа узгоджується з іншими кредиторами", - повідомили в ДТЕК.

Також у повідомленні наводяться слова керівника департаменту з корпоративних фінансів ДТЕК Дмитра Федотова, який повідомив, що компанія продовжує роботу та діалог з іноземними кредиторами з метою збалансування фінансових можливостей компанії з обслуговування кредитів.

"Ми сподіваємося протягом 6 місяців прийти до згоди за умовами довгострокової реструктуризації кредитного портфеля, яке буде прийнятним для всіх сторін", - зазначив Федотов.

У ДТЕК нагадали, що в першому півріччі 2015 року компанія провела обмін єврооблігацій у розмірі 200 мільйонів доларів на нові папери на суму 160 мільйонів доларів з терміном погашення в березні 2018 року. У другому півріччі 2015 року з метою організації процесу реструктуризації боргових зобов'язань компанія найняла фінансового радника компанії Rothschild і юридичного консультанта компанії Latham & Watkins.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 11 березня 2016 року знизило рейтинг ДТЕК до дефолтного рівня "RD" с "С" в зв'язку з імовірною простроченням низки платежів за банківськими кредитами та невиплатою банківських боргів.

ДТЕК в 2010 році випустив єврооблігації на 500 мільйонів доларів з погашенням у 2015 році. Потім, наприкінці березня 2013 року, ДТЕК виконав рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою "дочку" DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 мільйонів доларів з погашенням у квітні 2018 року.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент".

Холдинг ДТЕК 2015 року збільшив чистий збиток порівняно до 2014 року майже вдвічі – до 37,4 мільярда гривень з 19,6 мільярда гривень.