Запорізька АЕС підключила до мережі третій енергоблок після ремонту

Запорізька АЕС 8 квітня підключила до енергомережі країни блок №3 після проведення ремонту повітряного вимикача відкритого розподільчого пристрою (ВРП) 750 кВ, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"8 квітня 2016 року в 11:26 енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергомережі. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Радіаційна обстановка на проммайданчику та в зоні спостереження Запорізької АЕС без змін.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня 2016 в 22:33 енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для виведення в ремонт повітряного вимикача ВРП 750 кВ.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.