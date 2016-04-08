Перехід енергоблоків АЕС на маневрений режим вимагає не менше двох років підготовки – "Енергоатом"

Експлуатація енергоблоків типу ВВЕР-1000 на українських АЕС в режимі добового регулювання потужності технічно можлива, однак потребує не менше двох років ретельної підготовки.

Як повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом", оператором усіх діючих АЕС країни, таку думку в ході круглого столу на тему "Атомна енергетика України. Маневрування – сліпий ризик чи безпечна економічна доцільність?" висловив директор з виробництва "Енергоатому" Юрій Шейко.

Нагадаємо, в Плані дій на 2016 рік Кабінет міністрів України запланував до 31 грудня впровадити маневрування енергоблоки атомних станцій для добового регулювання потужності об'єднаної енергосистеми.

За словами Шейко, 2015 року на підставі дозволів, отриманих від Держатомрегулювання України, "Енергоатом" здійснив на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 21 цикл розвантаження та навантаження потужності.

"Потужність блоку знижувалася з номінальних 100% до 75% і знову піднімалася до 100%. В ході дослідної експлуатації в маневреному режимі ми виявили ряд напрямків для проведення модернізації обладнання, зокрема це стосується регулювання турбіни енергоблоку. За підсумками було складено детальний звіт, направлений на експертизу в Держатомрегулювання, і вже на підставі цього звіту будуть прийматися рішення про подальше продовження дослідної експлуатації в маневреному режимі", - пояснив Шейко.

Він зазначив, що для повного відпрацювання можливості експлуатації енергоблоку в маневреному режимі необхідно пройти 200 циклів розвантажень і навантажень.

"Тобто для переходу на маневрений режим нам буде потрібно не менше двох років. Не варто забувати, що "Енергоатом" експлуатує реактори, в яких знаходиться ядерне паливо, і хотілося б мати повну впевненість в ефективній роботі всіх систем, перш ніж переходити на новий режим роботи", - додав директор з виробництва компанії.

У свою чергу, голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Сергій Божко підкреслив, що перехід енергоблоків АЕС на роботу в маневреному режимі є усталеною світовою практикою.

"Багато країн перевели енергоблоки своїх АЕС, спочатку розроблені для роботи в базових режимах навантаження, на маневрений режим. Наприклад, Франція, де сьогодні на атомних станціях експлуатуються 58 енергоблоків, ще з 1976 року почала цей процес для енергоблоків потужністю 900 МВт, розроблених компанією Westinghouse. Що стосується української практики, то Держатомрегулювання погодило роботу в маневреному режимі энероблока №2 ХАЕС в 2015 році, виходячи з позитивних оцінок, що обґрунтовують безпеку такого режиму експлуатації", - уточнив глава ДІЯРУ.

Радник прем'єр-міністра України Костянтин Ущаповський нагадав учасникам круглого столу, що для регулювання балансу енергосистеми використовуються три види регулювання: сезонна, в якій беруть участь гідроелектростанції, тижнева (споживання електроенергії в будні і вихідні дні суттєво відрізняється) і добова.

"Так от, на сьогоднішній день "Енергоатом" за фактом вже приймає участь у тижневому регулюванні. Виходячи із запланованого державним підприємством "Енергоринок" споживання, атомні станції по команді диспетчерів розвантажуються на вихідні. І це нормальна практика, яка у нас існує вже понад 10 років. "Енергоатом" скриплячи зубами, розуміючи проблеми енергосистеми, на це йде. Що ж стосується добового регулювання, то технічно це можливо, однак це дуже серйозне питання і до нього не можна підходити без тривалих і всебічних випробувань", - підкреслив експерт.

Ущаповський зазначив, що, виходячи на маневрений режим, експлуатуючої компанії необхідно врахувати фактор витрат на модернізацію, додаткові ремонтні роботи, які неминуче з'являться у зв'язку з додатковим навантаженням на обладнання енергоблоків АЕС, що працюють в маневреному режимі.

Читайте також "Енергоатом": Збільшення експорту електроенергії дозволить уникнути розвантаження блоків

"Все це має бути забезпечено додатковим фінансуванням, необхідно компенсувати "Енергоатому" витрати на роботу в маневреному режимі. Звівши всі перераховані вище фактори воєдино, можна констатувати, що впровадження маневреного режиму на АЕС вимагає не тільки ретельної технічної підготовки, але і розрахунку всіх супутніх витрат, чого поки що не зроблено", - зазначив радник прем'єр-міністра.

Керівник служби проектної безпеки і використання палива НАЕК "Енергоатом" Олег Годун висловив думку, що при обговоренні таких питань, як робота енергоблоків АЕС в маневреному режимі, немає жодних причин говорити про те, що "Енергоатом" щось робить всупереч нормативам або чиїмось розпорядженням.

При цьому екс-міністр енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков визнав, що в енергетичній галузі України рішення часто приймаються рефлекторно і некваліфіковано.

"Робота по впровадженню маневрених режимів на АЕС послідовно ведеться вже більше 10 років під жорстким контролем регулятора, і раптом робиться заява про те, що з 31 грудня енергоблоки АЕС будуть переведені на маневрений режим. Я взагалі не розумію, навіщо потрібно було в Програмі дій уряду це писати. Напишіть: ми розробляємо програму, проводимо аналіз, але навіщо писати такі речі, які в Україні, яка пережила Чорнобиль, однозначно викликають нерозуміння", - підкреслив Плачков.

Він також зазначив, що "Енергоатомом" на даний час керують фахівці з високою кваліфікацією і почуттям відповідальності, а Держатомрегулювання України є одним з найбільш авторитетних в світі органів у сфері ядерного регулювання.

"Я знаю, як високо оцінюють кваліфікацію наших регуляторів у світі, і вони ніколи не допустять ні експериментів, ні нештатних режимів експлуатації на енергоблоках українських АЕС. У керівників нашої держави ще років 10-15 тому іноді виникала спокуса дати якусь необдуману команду атомникам, але в Держатомрегулювання на всі ці команди було категоричне "ні", з тих пір навіть спроб таких не було. Тому я пропоную вважати заявлене в планах уряду впровадження маневрування енергоблоки атомних станцій до 31 грудня 2016 року застереженням, допущеної керівництвом нашої галузі", - підсумував Плачков.

Читайте такожWestinghouse і "Турбоатом" має намір збільшити потужність енергоблоків українських АЕС на 10%

Як повідомляв УНІАН, за даними "Енергоатому", перед впровадженням режиму маневрування на атомних електростанціях необхідно підвищити стабільність роботи об'єднаної енергосистеми України.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.