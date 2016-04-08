Міністр енергетики РФ визнав, що Україні поки не потрібен російський газ

Україні в літній період навряд чи знадобиться російський газ для власного споживання, проте на початок зимового сезону країні потрібно буде мати в підземних сховищах не менше 17 мільярдів кубометрів газу, заявив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"На мій погляд, Україна зараз, в літній період навряд чи буде мати потребу в якомусь додатковому обсязі купівлі газу для власного споживання. А для закачування газу в ПСГ їм, звичайно, треба буде до початку сезону близько 9-10 мільярдів кубометрів газу закачати для того, аби надійно забезпечити транзит і вийти до жовтня місяця на обсяги газу в ПСГ не менше 17 мільярдів кубометрів", — сказав Новак, передає РИА Новости.

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У кінці березня закінчилася дія так званого зимового газового пакета, за яким Київ купував газ у Москви. Домовленості в рамках зимового пакету були парафовані РФ і Україною за посередництва Єврокомісії 25 вересня 2015 року. Викупивши передбачений домовленостями обов'язковий обсяг газу на 540 мільйонів доларів, Київ 25 листопада 2015 року припинив закупівлю газу у РФ.

З квітня цього року "Нафтогаз України" не став відновлювати закупівлю газу у "Газпрому" через невигідну ціну. При цьому Україна продовжує купувати газ в Євросоюзі, де ціна нижча, ніж у Росії.

Новак раніше пояснював, що після закінчення терміну дії знижки на російський газ для України його ціна буде повністю відповідати чинним контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом". За його словами, у другому кварталі 2016 року ціна становить менше 180 доларів за тисячу кубометрів.