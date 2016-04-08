Європа вперше за два роки збільшила імпорт російської нафти

Експорт російської нафти до Європи в 2015 році збільшився більш ніж на 8%, до 150 млн т, або близько 3 млн бар./сут., випливає з розрахунків Bloomberg, зроблених на основі даних Міністерства енергетики РФ, передає РБК.

Сукупний експорт російської нафти у всі країни світу в 2015 році збільшився вперше з 2009 року, свідчать цифри відомства. У 2009 році його обсяг становив 248,3 млн т, і аж до 2014 року він знижувався, досягнувши рівня 221,3 млн т. Минуломго року експорт російської нафти становив 241,8 млн т.

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Слабкий рубль, низькі капітальні витрати і сприятлива податкова система дозволили російським нафтовим компаніям досягати рекордних показників з видобутку. При цьому збільшення маржі НПЗ в умовах обвалу нафтових цін підвищило попит на російську нафту з боку європейських нафтопереробних заводів, зазначає агентство.