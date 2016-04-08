Іран хоче потіснити конкурентів: вирішив продавати нафту дешевше за Саудівську Аравію

Іранська нафтова держкомпанія National Iranian Oil Co. (NIOC) у травні 2016 року буде продавати азіатським споживачам нафту марки Forozan Blend на $2,43 дешевше за середню ціну нафти з Оману і Об'єднаний Арабських Еміратів, повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного представника компанії.

Вартість сорту Forozan Blend за барель буде на ¢3 нижча, ніж ціна за барель нафти Arab Medium, яку видобуває саудівська Saudi Aramco (ще в лютому Forozan Blend була дорожчою за саудівську нафту на ¢7). Нафта Iranian Light буде коштувати азіатським споживачам на ¢60 дешевше за аналогічні сорти близькосхідної нафти.

З ще більш значним дисконтом Тегеран планує продавати важкі сорти нафти. Iranian Heavy буде коштувати дешевше за оманську і дубайську нафту на $2,60 за барель, ціна бареля нафти сорту Soroosh буде, у свою чергу, на $5,65 нижча, ніж у Iranian Heavy.

Як заявив Bloomberg керівник стратегічного напрямку JTD Energy Services Джон Дрісколл, ключовим регіоном конкуренції між Іраном і близькосхідними країнами за постачання нафти буде Азія, однак конкуренція буде також і за споживачів в Середземномор'ї і Північно-Західній Європі.

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Як зазначає Bloomberg, протягом семи попередніх років іранська нафта була дорожчою за нафту від інших близькосхідних виробників.

Іран збирається не тільки продавати нафту дешевше, ніж у конкурентів, але й збільшити обсяги її видобутку: як заявив іранський міністр нафти Біжан Зангане іранському агентству Shana, до березня 2017 року Тегеран планує видобувати 4 млн барелів на день (тобто повернутися до обсягів 2008 року). При цьому, згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), такої позначки Іран може досягти тільки до початку 2020-х (тоді рівень видобутку становитиме 3,94 млн барелів на день, прогнозує МЕА), передає РБК.

Плани Ірану ставлять під сумнів сенс проведення запланованих на 17 квітня переговорів виробників нафти в Досі. У столиці Катару представники країн — членів ОПЕК та інших виробників нафти, включаючи Росію, збираються обговорити можливість замороження видобутку нафти на рівні січня 2016 року. На початку квітня саудівський принц Мохаммед бін Салман говорив в інтерв'ю Bloomberg, що Ер-Ріяд заморозить видобуток лише в тому випадку, якщо інші виробники нафти, в тому числі і Іран, приєднаються до цього кроку.

Саудівська Аравія, як і раніше, досить болісно сприймає експансію Ірану на нафтові ринки. Для того, щоб обмежити експорт з ісламської республіки Іран, саудівська влада, як писала на початку квітня The Financial Times, обмежила доступ до своїх портів для танкерів з іранською нафтою.