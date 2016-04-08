Суд заблокував конкурс з відбору керівника "Центренерго"

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

"За 1,5 години до засідання номінаційного комітету щодо "Центренерго" конкурс заблокований судом на підставі позову власника 100 акцій. Чистий саботаж!" - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розраховує протягом двох тижнів завершити процес призначення на посади керівників шести найбільших державних компаній: "Центренерго", "Укренерго", "Укрпошта", "Укрспирт", "Укрзалізниця" і "Електроважмаш".

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Коментуючи можливість блокування конкурсів з відбору керівників великих держкомпаній, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що це свідчить про відсутність політичної волі до боротьби з корупцією. За його словами, зрив кадрових конкурсів, що проводяться урядом і незалежним Номінаційним комітетом у найбільших держкомпаніях, стане неможливим тільки після завершення судової реформи та очищення суддівського корпусу.