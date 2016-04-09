Коболєв заявив, що "Північний потік-2" може зіграти роль "троянського коня" Росії для ЄС

Як повідомили у прес-службі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", про це сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в рамках міжнародної конференції в Європарламенті.

"Як і троянський кінь, "Північний потік-2" – це подарунок у красивій обгортці, метою якого є послаблення ЄС зсередини", - цитує Коболєва прес-служба "Нафтогазу".

За його словами, газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Разом з тим він провокує суттєве падіння обсягів газу, що транспортується вже існуючими маршрутами - через країни Центральної та Східної Європи, і веде до швидкого занепаду цих маршрутів.

Коболєв спрогнозував, що реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до того, що пункти входу російського газу до ЄС будуть майже повністю сконцентровані у Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, аби доправити потрібні обсяги газу в східні європейські регіони.

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"Зміна ландшафту газового ринку створить нові можливості для зловживань "Газпромом" своїм домінуючим становищем і буде загрожувати енергетичній безпеці ЄС. Більшість країн Центральної, Східної та Південної Європи значною мірою залежать від російського газу і мають обмежений доступ до альтернативних джерел поставок. Реалізація проекту "Північний потік-2" додатково погіршить переговорні позиції цих країн у відносинах із "Газпромом", - зазначив голова "Нафтогазу".

Він не виключив появи дефіциту газу для країн Центральної та Східної Європи в разі запуску "Північного потоку-2", і саме цей фактор Росія могла б використовувати у політичних дискусіях та вимогах політичних поступок з боку країн ЄС. "Це може бути використано для штучного формування протиріч між державами-членами ЄС і ставить під загрозу безпеку ЄС, - відзначив Коболєв. - Протягом багатьох років Україна існувала в умовах політики "російський газ в обмін на лояльність". В результаті ми купували газ за однією з найвищих цін у Європі та були обмежені у наших політичних рішеннях. Протягом останніх двох років Україна продемонструвала, що диверсифікація постачальників та інтеграція із сусідніми ринками газу - це набагато ефективніша стратегія як в політичному, так і у фінансовому плані. Ми здивовані, що ЄС розглядає можливість руху у протилежний бік з проектом Північний потік- 2".

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський "Газпром" та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік - 2". У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу "Ухта – Торжок-2", який забезпечить постачання газу по газопроводу "Північний потік - 2" для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Разом з тим глава українського уряду Арсеній Яценюк зазначав, що якщо Росія і деякі західні компанії збудують "Північний потік - 2", це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину – 0,8 млрд дол., Польщу – 0,4 млрд дол., а також позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності.