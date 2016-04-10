Енергоблок №2 Рівненської АЕС виведено у плановий ремонт - Міненерговугілля

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, відповідно до графіку ремонту енергоблоків АЕС України, 10 квітня о 02:05 енергоблок №2 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) відключено від енергомережі для проведення планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 55 діб.

«Станом на 11:30 10 квітня в роботі перебувають два енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1410 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що енергоблок №3 Рівненської АЕС знаходиться на етапі пускових операцій, «після завершення ремонту по усуненню нещільності в системі охолодження статора генератора турбогенератора ТГ-5. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було».

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промисловому майданчику РАЕС і на прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

*** Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області в м. Кузнецовськ. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.