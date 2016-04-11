Ціна нафти Brent перевищила $42
09:01, 11 квітня 2016Енергетика
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Brent подорожчала до $42,12 за барель, WTI - до $39,89 за барель.
REUTERS
У ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту зростають, повідомляє Газета.ru з посиланням на дані торгів.
Травневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,43%, до $39,89 за барель.
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На лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні виросли на 0,43%, до $42,12 за барель.
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