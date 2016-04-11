Україна припинила вибирати газ із підземних сховищ і почала поповнювати запаси палива

У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна припинила вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Про це повідомляє оператор газотранспортної системи України компанія "Укртрансгаз".

"Нинішній сезон закачування природного газу в сховища – УНІАН) було розпочато 7 квітня з найбільшими протягом останніх п'яти років запасами блакитного палива", - йдеться у повідомленні держкомпанії.

Згідно з повідомленням, з 7 по 10 квітня включно до сховищ було закачано 30 мільйонів кубометрів природного газу.

Станом на сьогоднішній ранок закачування природного газу в сховища здійснюється в добовому режимі 20,5 мільйона кубометрів, що в чотири рази більше обсягу закачаного палива протягом попередньої доби.

В "Укртрансгазі" зазначають, що всього у вітчизняних ПСГ зберігається 8,46 мільярда кубометрів палива, що на 11% більше показників минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна 2016 року планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче за ціну, по якій пропонує своє паливо російський "Газпром".