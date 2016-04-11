Запорізька АЕС відключила від мережі блок №6 для усунення несправності

Запорізька атомна електростанція відключила від енергосистеми країни блок №6 для усунення негерметичності газової системи генератора, йдеться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

"11 квітня 2016 року в 2:01 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключений від енергомережі для усунення негерметичності газової системи генератора", - повідомляють в "Енергоатомі".

При цьому наголошується, що орієнтовний час включення до мережі ‒ 13 квітня в 23:00.

Станом на 11 квітня 2016 року, на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться три енергоблоки. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Сумарна потужність генераторів становить 2 930 МВт. На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 115-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 57-а доба середнього планового ремонту.

"Радіаційна обстановка на проммайданчику та в зоні спостереження Запорізької АЕС без змін", - підкреслюється в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок було введено до експлуатації 1984 року, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - 1995 року. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС до енергетику країни зріс з 2 до 22%.