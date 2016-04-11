Ірак встановив рекорд нафтовидобутку перед зустріччю ОПЕК

Напередодні переговорів експортерів нафти щодо обмеження видобутку Ірак наростив виробництво сировини до рекордного рівня, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Добовий видобуток нафти в Іраку в березні зріс до 4,55 мільйона барелів з 4,46 мільйона барелів в лютому. Попередній рекорд було встановлено в січні, коли видобуток становив 4,43 мільйона барелів на день", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що при цьому країна стала постачати більше нафти на світовий ринок: у березні експорт склав 3,81 мільйона барелів на добу порівняно з 3,23 мільйона барелів місяцем раніше.

Ірак наростив видобуток і експорт на тлі підготовки переговорів нафтовидобувних країн щодо замороження зростання видобутку нафти, які мають відбутися в Досі 17 квітня. У лютому Саудівська Аравія, Катар, Венесуела та Росія виступили з пропозицією обмежити видобуток нафти в 2016 році на рівні січня, якщо до угоди приєднаються інші країни. Обмеження має сприяти стабілізації нафтових цін.

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Зустріч, на якій буде обговорюватися це питання, відбудеться в Досі 17 квітня. Свою участь у зустрічі підтвердили 12 країн, повідомив 31 березня міністр нафти Катару Мохаммед бін Салех аль-Сада. За його словами, це Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Венесуела, Нігерія, Росія, Алжир, Індонезія, Еквадор, Бахрейн, Оман і сам Катар.