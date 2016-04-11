Рівненська АЕС підключила до мережі третій енергоблок

Рівненська атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №3 після проведення поточного ремонту, йдеться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

"10 квітня о 19:52 енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8 годину 11 травня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 200 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", - заявляють в "Енергоатомі".

Також повідомляється, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промисловому майданчику РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

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Як повідомляв УНІАН, енергоблок №3 Рівненської АЕС було відключено від енергомережі 27 березня 2016 року для проведення поточного ремонту.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 мільйон кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 мільйон кВт з 2004 року.