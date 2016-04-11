Україна скоротила споживання газу майже на 10%

Україна в січні-березні 2016 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 9,3% - до 13,073 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу промисловістю протягом звітного періоду скоротилося на 22,8% – до 2,886 мільярда кубометрів, населенням і бюджетними установами – на 5,5%, до 5,8 мільярда кубометрів, підприємствами теплокомуненерго - на 2,8%, до 3,491 мільярда кубометрів.

На виробничо-технологічні втрати в січні-березні було використано 894 мільйонів кубометрів газу, що на 4,6% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 мільярда кубометрів. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження прогнозує 15-відсоткове зниження в 2016 році споживання природного газу в Україні в порівнянні з 2015 роком.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, в 2016 році планується скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 мільярда кубометрів з 16,4 мільярдів кубометрів.